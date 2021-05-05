خدمات للجنائز بالمسجد الحرام

تقدم وكالة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية، ممثلة بإدارة خدمات الجنائز بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عددًا من الخدمات، منها نقل الجنائز وذويهم، والعديد من الخدمات الاجتماعية والتوعوية لذوي المتوفين، وتخفيف مصابهم بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة وتوفير الخدمات الميسرة لهم.

وأوضح مدير الإدارة أحمد بن سعيد الزهراني أن الإدارة توفر خدمات إنسانية وإلكترونية ترافق ذوي الجنائز، بداية من التنسيق المبكر مع مغاسل الأموات داخل منطقة مكة المكرمة عن طريق نظام خدمات الجنائز الإلكتروني، وذلك لاستقبال الجنائز ومرافقيها، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لحظة وصولهم إلى ساحات المسجد الحرام والصلاة على فقيدهم.

ويتم نقل الجنائز عن طريق عربات كهربائية من أطراف الساحات إلى مصلى الجنائز، والدخول عن طريق باب إسماعيل، عليه السلام، والعودة بها في نفس الاتجاه بعد الصلاة عليها، وذلك بالتعاون مع إدارة سقيا زمزم.