وزير الاقتصاد والتخطيط يؤدي القسم أمام الملك

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم - عبر الاتصال المرئي - فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرا للاقتصاد والتخطيط، قائلاً ( بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).
وقد عبر خادم الحرمين عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق والسداد في مهامه.
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