خطة خمسية لهيئة تقويم التعليم

تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب التعاقد مع إحدى الشركات أو المكاتب المتخصصة، لتقديم خدمات استشارية لإعداد خطة خمسية للإيرادات والمصاريف والقوى العاملة.

واشترطت الهيئة أن يقتصر التقدم على المنشآت المتوسطة والصغيرة فقط، ويجب أن تتوفر لدى المتقدم شهادة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تثبت أن المنشأة من فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، كما يجب أن تتوفر لدى المتقدم للمنافسة شهادة تحقيق النسبة المطلوبة لتوطين الوظائف (نطاق المنشأة أخضر فما فوق).

وتأسست هيئة تقويم التعليم والتدريب في 1438، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 94 بوصفها جهة ذات شخصية اعتبارية ومستقلة ماليًّا وإداريًّا، ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء. كما صدر تنظيم الهيئة في كيانها الجديد عام 1440، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 108 بما يعزز رسالتها بوصفها جهة مختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص؛ لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية وفق رؤية المملكة 2030.

المسؤوليات الرئيسية :

وضع وتحديث المعايير

الاعتماد/الترخيص/ الشهادات

مشاركة الاستشارات والمعرفة (بما في ذلك البحوث والابتكار)

القياس/ والتقويم

دعم التحسين والتطوير وفق نتائج التقويم

التسجيل (الإطار السعودي للمؤهلات)

رؤية الهيئة

أن تكون محفزًا ومؤثرًا في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما في المملكة لأعلى المستويات العالمية.

قيم الهيئةمع المستفيدين والشركاء:

التشاركية

المصداقية

الشفافية

في الأعمال والخدمات:

إحداث الأثر

الابتكار

الكفاءة

أهداف ومهام الهيئة:

الطلاب

مؤسسات التعليم والتدريب

المهنيون

المهنيون المتخصصون

النظام

مجالات العمل :

التعليم الأساسي

التدريب المهني

التعليم العالي