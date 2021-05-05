وفاة الزايدي رجل المهام

وتقلد الفقيد عدة مناصب خدم فيها دينه ووطنه على أكمل وجه، حيث كان مديرا لمرور مكة المكرمة، ثم قائدا لقوات الحج والمواسم، ثم مديرا لشرطة جدة، ثم مديرا لشرطة منطقة مكة المكرمة، ثم مديرا عاما للمرور، والفقيد شقيق الشيخ مشعل بن سرور الزايدي، ووالد محمد ومشعل وسلطان.
أعمال خالدة
ورثى الفقيد عدد من الذين عاصروه وأشادوا بمآثره ومناقبه وأعماله النبيلة وعددوا سجاياه وسألوا الله، العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأوضح مدير شرطة منطقة مكة المكرمة الأسبق اللواء علي حباب النفيعي أن للفقيد اللواء يحيى الزايدي أعمالا خالدة لخدمة دينه ووطنه، مشيدا بما تميز به من إخلاص وتفان وسجايا كريمة جعلته يتبوأ مكانة كبيرة في مجتمعه ووطنه، ودعا الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
رجال أوفياء
وأوضح العميد متقاعد من مرور العاصمة المقدسة فهد بن عبدالله الميمان أن الفقيد اللواء يحيى الزايدي، يرحمه الله، من رجال الدولة الأوفياء الذين خدموا دوت الخليج بإخلاص وتفان، وتدرج في المناصب والأعمال والمهام الجسام، وكانت له خدمات كبيرة وبصمات واضحة في مسيرته العملية، مشيدا بالأدوار المتعددة التي أسهم فيها بخدمة دوت الخليج في المرور والشرطة وقوات الحج والمواسم.
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