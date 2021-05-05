الطرق البديلة بعد إغلاق جسر الخليج في الرياض

تنفذ وزارة النقل، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، إغلاقا مروريا كاملا لجسر الخليج باتجاه الشرق في مدينة الرياض، يستمر 8 أيام، بدءا من الاثنين 28 رمضان الجاري حتى الاثنين 5 شوال، الموافق 10 مايو حتى 17 مايو، وذلك بهدف إجراء بعض أعمال الصيانة للجسر الذي يعد واحدا من المعالم الرئيسية في العاصمة، ويربط شرق مدينة الرياض بغربها، حيث ستغير الوزارة فواصل التمدد للجسر بطول 92 مترا، وهي فواصل ميكانيكية صُنّعت بشكل خاص لهذا الجسر، لكونه من الجسور المميزة عالميا.

ومن ناحية التصميم، ستثبت الوزارة الإرشادات واللوحات المرورية اللازمة لتنبيه قائدي المركبات وضمان سلامتهم.

يشمل إغلاق الجسر 5 محاور رئيسية. كما ستجرى التحويلات المرورية اللازمة لمنع الاختناق، وتوفير طرق بديلة تحقق الانسياب المروري. ويتضمن التغيير المروري إغلاق الطريق القادم من «جدة - مكة»، على أن يسلك القادم طريق الملك عبدالله باتجاه الشمال، ويعبر القادم من طريق الملك خالد باتجاه الجنوب جسر عبدالله بن حذافة السهمي، حيث سيغلق المنحنى المتجه شرقا إلى طريق مكة، ويستطيع القادم من الجنوب أو الشمال إلى ميدان القاهرة أن يسلك طريق الملك فهد باتجاه الشمال أو الجنوب. كما يستطيع المتجه إلى تقاطع طريق «الملك عبدالعزيز - مكة» (ميدان النقل) أن يسلك طريق الخدمة نحو طريق الملك عبدالعزيز، ومن ثم يستمر إلى طريق صلاح الدين الأيوبي، وسوف تغلق جميع الطرق الفرعية التي تصب في طريق الخدمة، وستغلق الإشارة الضوئية عند تقاطع طريق صلاح الدين الأيوبي مع طريق مكة أسفل جسر الخليج، لتصبح حركة السير باتجاه الشرق والغرب فقط، من أجل تسهيل حركة المركبات على طريق الخدمة.

وسوف تُغلق الإشارة الضوئية في تقاطع طريق «الأحساء - مكة»، لخلق انسيابية في حركة السير على التقاطع باتجاه الغرب والشرق فقط، وفتح طريق الخدمة باتجاه طريق النهضة، ومتابعة السير والعودة في اتجاه الغرب.

يذكر أن وزارة النقل تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة، وضمان استمرار أعمالها وفق خطتها التشغيلية، لإنجاز المشروعات كافة، ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزا لكفاءة التشغيل والأداء، وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقا لأهداف ومبادرات «رؤية المملكة 2030».