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شكرا لقرائتكم جهود إنسانية يقدمها رجال الأمن لخدمة ضيوف بيت الله الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05
جهود إنسانية يقدمها رجال الأمن لخدمة ضيوف بيت الله الحرام
وسط متابعة تطبيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية
متابعات الخليج 365 - واس
يقدم رجال الأمن بالمسجد الحرام جهودا كبيرة ومتميزة في خدمة المصلين و المعتمرين، في المسجد الحرام وساحاته وأدواره وأروقة المسجد الحرام للحفاظ على الأمن ومساعدة المحتاج ، فضلاً عن إرشادهم وتسهيل حركتهم وتنقلهم ومتابعة تطبيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية.
جهود رجال الأمن:
ورصدت عدسة “واس” بعضاً من هذه الجهود التي تلقى تقديرا من قاصدي بيت الله الحرام ويلهجون لهم بالدعاء بأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لهم من أعمال أمنية وإنسانية.
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