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شكرا لقرائتكم مرتكبو عدد من الجرائم المتنوعة في قبضة رجال الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05
وكذلك تم القبض على مقيم حاول إخفاء امرأة مخالفة لنظام الإقامة والعمل داخل شاحنة كان يقودها على طريق رفحاء، ومواطن آخر تم ضبطه حاول العبث بعدد من أجهزة الرصد الآلي ساهر وإتلافها.
مرتكبو عدد من الجرائم المتنوعة في قبضة رجال الأمن
منهم أرباب سوابق سرقوا منازل ومتاجر في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الأمن العام عن عدد من الجرائم التي تم القبض على المتهمين بارتكابها خلال الأيام الماضية.
جرائم متنوعة:
ونشر الأمن العام مقطع فيديو بين أنه تم القبض على 3 مواطنين من أرباب السوابق ارتكبوا 6 جرائم تمثلت في سرقة المنازل والمتاجر في الرياض، كما تم ضبط 7 أشخاص ارتكبوا 7 جرائم تمثلت في سرقة المنازل والاستيلاء على ما تحتويه من ممتلكات.
وكذلك تم القبض على مقيم حاول إخفاء امرأة مخالفة لنظام الإقامة والعمل داخل شاحنة كان يقودها على طريق رفحاء، ومواطن آخر تم ضبطه حاول العبث بعدد من أجهزة الرصد الآلي ساهر وإتلافها.
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