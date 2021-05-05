مرتكبو عدد من الجرائم المتنوعة في قبضة رجال الأمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الأمن العام عن عدد من الجرائم التي تم القبض على المتهمين بارتكابها خلال الأيام الماضية.

جرائم متنوعة:

ونشر الأمن العام مقطع فيديو بين أنه تم القبض على 3 مواطنين من أرباب السوابق ارتكبوا 6 جرائم تمثلت في سرقة المنازل والمتاجر في الرياض، كما تم ضبط 7 أشخاص ارتكبوا 7 جرائم تمثلت في سرقة المنازل والاستيلاء على ما تحتويه من ممتلكات.

وكذلك تم القبض على مقيم حاول إخفاء امرأة مخالفة لنظام الإقامة والعمل داخل شاحنة كان يقودها على طريق رفحاء، ومواطن آخر تم ضبطه حاول العبث بعدد من أجهزة الرصد الآلي ساهر وإتلافها.

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