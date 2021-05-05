شكرا لقرائتكم خبر تدشين تطبيق «لوامع الأذكار» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد من التطبيقات الرسمية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويحتوي التطبيق على مواقيت الصلاة وتحديد اتجاه القبلة وجدول الصلوات وكذلك الأذكار والأدعية، وتوجد خاصية مشاركة هذه الأدعية والأذكار، كما يحتوي على عدد من الخدمات المختلفة، كخاصية المشاركة بمواقيت الصلاة اليومية والإشعارات، حيث يمكن إرسال رسائل الرئاسة العامة التنبيهية لجميع المستخدمين للتطبيق، وخاصية حالة الزحام، حيث يوضح التطبيق أماكن الزحام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وخاصة لصحن المطاف والأبواب، وأخيرا درجة الحرارة، حيث يوضح التطبيق درجة حرارة الجو اليومية لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويأتي هذا التطبيق حرصا من الرئاسة على تحقيق رسالة الحرمين الشريفين باستثمار التقنيات الحديثة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030.
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