إغلاق 74 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس 74 منشأة مخالفة، للإرشادات والتدابير الاحترازية.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4082 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 134 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

من جهة ثانية أتلفت أمانة محافظة جدة 8.709 كجم من الفواكه والخضروات داخل السوق المركزية بحي الصفا خلال شهر أبريل الماضي لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما صادرت 56.304 كجم من المواد المعروضة لمخالفات متنوعة، وجرى تسليم جميع المصادرات للجمعية الخيرية للاستفادة منها.

وأوضح مدير سوق الخضار المركزي المكلف بأمانة جدة الدكتور يوسف الهاجوج أن الأمانة نفذت 134 زيارة ميدانية خلال الشهر الماضي شملت 448 نشاطا قائما أسفرت عن رصد 77 مخالفة، مبينا تواصل الجولات الرقابية على السوق المركزي للتأكد من تحقق الاشتراطات الصحية في كل ما يعرض على المستهلكين والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن الأمانة في إطار جهودها المستمرة لمتابعة امتثال الإجراءات والبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمرافق العامة أغلقت ساحات حراج سوق الخضار المركزي احترازيا حتى إشعار آخر والاكتفاء ببيع الجملة والتجزئة، كما ألزمت المستثمر بتسوير الموقع بالكامل وإنشاء مداخل ومخارج لتنظيم عملية الدخول والخروج.