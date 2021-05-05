شكرا لقرائتكم خبر تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على أسواق العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت والمراكز التجارية واستمرار الحملات على الأسواق المركزية بمكة المكرمة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وحث أمين العاصمة المقدسة جميع المنشآت بالامتثال للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فرضتها الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا، ومنها إجراءات التباعد الجسدي وقياس درجات الحرارة وتعقيم الأيدي باستمرار وارتداء الكمامات وتفعيل تطبيق «توكلنا»، مؤكدا على زوار المراكز التجارية أهمية اختيار الأوقات المناسبة للتسوق والابتعاد قدر المستطاع عن الأماكن التي تشهد ازدحاما في الأسواق والتجمعات المخالفة، مشددا على ضبط المخالفات وتكثيف أعمال الرقابة والجولات اليومية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة وتطبيق الغرامات النظامية بحق المخالفين.

من جهة ثانية نفذت أمانة العاصمة المقدسة في نطاق المسفلة الفرعية أمس حملة رقابية تفتيشية على سوق النكاسة العشوائي بمكة المكرمة، بمشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة وأسفرت الحملة عن مصادرة 20 طنا من الخضراوات والفواكه المتنوعة مجهولة المصدر.

وواصلت الأمانة جولاتها الميدانية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاقها الإشرافي في المعابدة الفرعية، وأسفرت عن مصادرة 25 عربة لنقل وبيع المواد الغذائية ومصادرة 960 كجم من الخضار والفواكه وتسليم المصادرات لجمعية حفظ النعمة.

إلى ذلك أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدا لصيانة الشوارع بالمناطق الجبلية بمكة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال المقاولات العامة، بقيمة إجمالية بلغت 8.634.890 ريالا، ولمدة 36 شهرا ميلاديا، وذلك بعد أن تم طرح عملية الصيانة في منافسة عامة.

ويأتي العقد ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة لرفع كفاءة الشوارع والطرق بالمناطق الجبلية، وتطويرها وفق أحدث الوسائل الحديثة.

من جولات الأمانة الرقابية:

• مصادرة 25 عربة لنقل وبيع المواد الغذائية

• مصادرة 960 كجم من الخضار والفواكه

• رصد منشأتين غير ملتزمتين بتطبيق البروتوكولات الاحترازية

• تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على أحد المباسط المخالفة

• إغلاق إحدى عربات «الفود تراك» لعدم وجود ترخيص

• ضبط سيارة نقل مخالفة تقوم بتوزيع المياه بدون ترخيص

• مصادرة 327 كجم من التمور مجهولة المصدر

• إتلاف 65 كجم من اللحوم الفاسدة لسوء الحفظ والتخزين