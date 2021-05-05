التوسع في إقامة صلاة العيد بالمساجد والجوامع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس كافة فروع الوزارة في مناطق المملكة بالتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة. وتضمن التوجيه تحديد وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ بعد شروق الشمس بربع ساعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في المساجد والجوامع.



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