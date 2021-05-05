شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 999 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 1005 حالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أهمية لبس الكمامة وترك مسافة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، مهيبة بالجميع إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 999 حالة مؤكدة وتعافي 1005 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9587 حالة منها 1356 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 421,300 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 404,707 حالات، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 14 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7006 حالات، كما تم إجراء 68,997 فحصا مخبريا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).