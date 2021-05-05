تسجيل 999 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 1005 حالات

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وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 999 حالة مؤكدة وتعافي 1005 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9587 حالة منها 1356 حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 421,300 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 404,707 حالات، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 14 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7006 حالات، كما تم إجراء 68,997 فحصا مخبريا.
ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
- إجمالي الإصابات: 421,300 حالة
- حالات التعافي: 404,707 حالات
- إجمالي الوفيات: 7006 حالات
- فحص مخبري: 68,997 شخصا
- إصابة جديدة: 999 حالة
- شفاء جديدة: 1005 حالات
- الحالات النشطة: 9587 حالة
- حالة حرجة: 1356 حالة
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