السعودية | أمام خادم الحرمين الشريفين .. وزير الاقتصاد والتخطيط يؤدي القسم عبر الاتصال المرئي

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تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم – عبر الاتصال المرئي – معالي الأستاذ فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للاقتصاد والتخطيط، قائلاً ( بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق والسداد في مهامه.