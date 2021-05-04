شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. خادم الحرمين يبحث مع الرئيس التركي العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً، من الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ فخامته، خادم الحرمين الشريفين بقرب قدوم عيد الفطر المبارك.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس التركي على تهنئته، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعا بالخير والمسرات.