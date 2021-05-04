شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ”الخليج 365” داخل «عناية»: أحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجولت عدسة ”الخليج 365” داخل مراكز «عناية»، أحد مبادرات وزارة الحج لخدمة ضيوف الرحمن بأحدث التقنيات.

وقال المهندس هشام عبد المنعم سعيد، وكيل الوزارة المساعد لخدمة الحجاج والمعتمرين، إن الوزارة أطلقت أحد المبادرات النوعية لخدمة ضيوف الرحمن بأحدث التقنيات، بإنشاء مراكز عناية، المنتشرة فى العاصمة المقدسة، والمدينة المنورة، والآن ستكون في مطار الملك عبد العزيز الدولي، في «صالة رقم 1»، وكذلك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت، أمس الأربعاء، افتتاح مركزين جديدين ضمن سلسلة مراكز «عناية» بالمدينة المنورة، التي تقوم بتقديم خدمات شاملة للمستفيدين سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال، للمساهمة في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها.