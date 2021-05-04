شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير فواصل التمدد.. إغلاق جسر الخليج 8 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إغلاق الإشارة الضوئية في تقاطع «الأحساء – مكة»

تجري وزارة النقل بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور إغلاقا مرورياً كاملاً لجسر الخليج باتجاه الشرق بمدينة الرياض يستمر لمدة ثمانية أيام اعتباراً من يوم الاثنين 28 رمضان الجاري وحتى يوم الاثنين 5 شوال الموافق 10 مايو وحتى 17 مايو، وذلك بهدف إجراء بعض أعمال الصيانة للجسر الذي يعد واحداً من المعالم الرئيسية في العاصمة الرياض ويربط شرق مدينة الرياض بغربها، وستقوم الوزارة بتغيير فواصل التمدد للجسر بطول 92 مترًا ، وهي فواصل ميكانيكية صُنّعت بشكل خاص لهذا الجسر لكونه من الجسور المميزة عالمياً من ناحية التصميم، كما ستقوم الوزارة بتثبيت الإرشادات واللوحات المرورية اللازمة لتنبيه قائدي المركبات وضمان سلامتهم.

ويشمل إغلاق الجسر خمسة محاور رئيسية، كما ستجرى التحويلات المرورية اللازمة لمنع الاختناق وتوفير طرق بديلة تحقق الانسياب المروري، ويتضمن التغيير المروري إغلاق الطريق القادم من جدة - مكة على أن يسلك القادم طريق الملك عبد الله باتجاه الشمال، ويعبر القادم من طريق الملك خالد باتجاه الجنوب جسر عبد الله بن حذافة السهمي حيث سيغلق المنحنى المتجه شرقا إلى طريق مكة، ويستطيع القادم من الجنوب أو الشمال إلى ميدان القاهرة أن يسلك طريق الملك فهد باتجاه الشمال أو الجنوب، كما يستطيع المتجه إلى تقاطع طريق الملك عبد العزيز – مكة (ميدان النقل) أن يسلك طريق الخدمة نحو طريق الملك عبد العزيز ومن ثم يستمر إلى طريق صلاح الدين الأيوبي، وسوف تغلق جميع الطرق الفرعية التي تصب في طريق الخدمة وستغلق الإشارة الضوئية عند تقاطع طريق صلاح الدين الأيوبي مع طريق مكة أسفل جسر الخليج لتصبح حركة السير باتجاه الشرق والغرب فقط لتسهيل حركة المركبات على طريق الخدمة.

وسوف تُغلق الإشارة الضوئية في تقاطع طريق الأحساء – مكة لخلق انسيابية حركة السير على التقاطع باتجاه الغرب والشرق فقط وفتح طريق الخدمة باتجاه طريق النهضة ومتابعة السير والعودة في اتجاه الغرب.