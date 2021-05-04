شكرا لقرائتكم خبر عن حفر الباطن.. انهيار مبنى تحت الإنشاء يودي بحياة عامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى عامل آسيوي مصرعه في إنهيار ملحق عمارة قيد الإنشاء بحفر الباطن. وباشرت فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر بمحافظة حفر الباطن، اليوم، حادث سقوط ملحق بالدور الثاني لعمارة سكنية قيد الإنشاء.

وتفيد المعلومات بأنه ورد بلاغا لمركز الهلال الأحمر بحفر الباطن بسقوط سقف ملحق لعماره قيد الإنشاء بأحد أحياء محافظة حفرالباطن، وعند مباشرة الحادث تبين احتجاز عامل آسيوي تحت انقاض الغرفة مما تطلب تدخل فرقة من الدفاع المدني لإزالة الصبات الخرسانية ومحاولة إنقاذ العامل ولكن لقى مصرعه.

وحسب شهود عيان، فإن عدد العمال الذين كانوا يعملون بالموقع 3 عمال، نجا 2 والأخير لقى مصرعه.