شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 1980 كرتونًا.. حملات للحد من البيع الجائل وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت بلدية وسط الدمام، نحو 1980 كرتون من الفاكهة والخضروات، وذلك من خلال جولات ميدانية مستمرة ضمن جهودها للحد من ظاهرة البيع الجائل، بالتعاون مع إدارة الأمن الوقائي بشرطة الدمام.

وشددت البلدية على أنه لا تهاون في مصادرة البضائع ورفع البسطات المخالفة، داعية الجميع لتوخي الحيطة والحذر وعدم اقتناء المواد الاستهلاكية والأغذية بكافة أنواعها من البسطات العشوائية كونها مجهولة المصدر.