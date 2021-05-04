الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

الملك سلمان يتلقى اتصالًا من الرئيس التركي

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً، من فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جمهورية تركيا.

علاقات ثنائية:

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ فخامته، خادم الحرمين الشريفين بقرب قدوم عيد الفطر المبارك.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامة الرئيس التركي على تهنئته، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعا بالخير والمسرات.

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