دليل تطبيق الاحترازات الجديدة للحد من كورونا بـ 4 لغات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة التجارة للاطلاع على دليل تطبيق الاحترازات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أعدته “مكاتفة” بـ4 لغات.

الدليل:

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أنه يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي: هنا.

وأعلنت وزارة التجارة أمس تعديل البروتوكولات الوقائية للمراكز التجارية والمولات في آلية منع تجمهر العملاء عند المداخل والمخارج، ابتداءً من الثلاثاء 22/ 09/ 1442هـ.

تعديلات:

ونشرت التجارة إنفوجرافيك يبين التعديلات في البروتوكولات الوقائية، وكذلك تعديل البروتوكولات الوقائية للمولات والمراكز والمحلات التجارية وأسواق النفع العام في الطاقة الاستيعابية، منها آلية لمنع التجمهر واستخدام تطبيق توكلنا لإدارة التجمعات.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل من هنا.



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