برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم إعانة البحث عن عمل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

متابعات الخليج 365 - واس

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تنظيم إعانة البحث عن عمل.

وفي مستهل الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والشكر لله عز وجل، على منّه وفضله على جميع المسلمين في أرجاء المعمورة، بإدراك العشر الأواخر من شهر رمضان، سائلًا المولى أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، ومن المعتمرين نسكهم وسائر عباداتهم، وأن يوفق الله هذه البلاد المباركة بما تقوم به من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وبذل ما بوسعها في سبيل راحتهم وأمنهم وسلامتهم.

قرارات للمجلس:

ووافق المجلس خلال جلسته على دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة باسم (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، والموافقة على تنظيمها، كما وافق على الترخيص للمصرف الأهلي العراقي بفتح فرع له في المملكة.

وكذلك وافق على اعتماد الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للتقاعد، وجامعة تبوك.

موضوعات مدرجة:

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة “الملغاة”، ومجلس شؤون الأسرة، والهيئة العامة للنقل، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالأعمال الإدارية والمالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.



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