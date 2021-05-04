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0 % نسبة العدوى بكورونا على متن رحلات الخطوط السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

0 % نسبة العدوى بكورونا على متن رحلات الخطوط السعودية

ضمن أفضل 10 شركات طيران أمانًا صحيًّا عالميًّا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الخطوط الجوية السعودية أنها بفضل الله ثم بالتزام 10 مليون ضيف سافروا على متن 100 ألف رحلة؛ لم تثبُت إصابة أي ضيف أو حالة عدوى بفيروس (كوفيد 19) منذ فبراير 2020م حتى اليوم.

تصنيف APEX الماسي: 

وشددت الخطوط السعودية، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، على أن هذا يؤكد استحقاق الخطوط تصنيف APEX “الماسي” ضمن أفضل عشر شركات طيران أمانًا صحيًّا على مستوى العالم.

وكانت الخطوط السعودية قد وقعت في وقت سابق مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج المنظفات والتعقيم، لتقديم المعقمات ووسائل الوقاية للمسافرين على متن رحلاتها.

تعقيم الطائرات:

وتقدم الشركة تجربة التعقيم للمسافرين داخل مغلفات تحمل طابعًا تراثيًّا خاصًّا، ومعلومات عن أهم السمات والتراث المعماري لمناطق المملكة، التي تم تصميمها واختيارها بالتعاون مع هيئة التراث.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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