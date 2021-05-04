النيابة: يحظر مشاركة البيانات الشخصية في توكلنا واعتمرنا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر تعمد مشاركة الغير للبيانات الشخصية في التطبيقات الصادرة عن الجهات الرسمية المخصصة للتعريف بالهوية وما تحظى به من خدمات، كتطبيقي توكلنا واعتمرنا.

انتحال الصفة:

وشددت النيابة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، على أنه يحظر كذلك التواطؤ على انتحال صفة الغير في هذا الشأن للانتفاع بما تتيحه من خدمات، ويعد ذلك موجبًا للمُساءلة الجزائية.

ما هو تطبيق توكلنا؟

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎

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