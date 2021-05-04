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إضافة التغطية التأمينية لـ كورونا للمعتمرين القادمين من الخارج

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

إضافة التغطية التأمينية لـ كورونا للمعتمرين القادمين من الخارج

تشمل 650 ألف ريال تغطية علاجية في حال الإصابة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أضافت وزارة الحج والعمرة التغطية التأمينية لفيروس كورونا المستجد لوثيقة منتج تأمين العمرة، الخاص بالمعتمرين القادمين من خارج المملكة.

تفاصيل التغطية: 

وأوضح إنفوجرافيك نشرته الوزارة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن تغطية مخاطر كورونا تشمل 6500 ريال تكاليف نقل الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة الوفاة– لا سمح الله- و450 ريالًا لكل يوم تكاليف الإقامة بالحجر الصحي لمدة أقصاها 14 يومًا.

وكذلك 650 ألف ريال التغطية العلاجية في حال إصابة المعتمر- لا سمح الله.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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