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شكرا لقرائتكم إضافة التغطية التأمينية لـ كورونا للمعتمرين القادمين من الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04
إضافة التغطية التأمينية لـ كورونا للمعتمرين القادمين من الخارج
تشمل 650 ألف ريال تغطية علاجية في حال الإصابة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أضافت وزارة الحج والعمرة التغطية التأمينية لفيروس كورونا المستجد لوثيقة منتج تأمين العمرة، الخاص بالمعتمرين القادمين من خارج المملكة.
تفاصيل التغطية:
وأوضح إنفوجرافيك نشرته الوزارة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن تغطية مخاطر كورونا تشمل 6500 ريال تكاليف نقل الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة الوفاة– لا سمح الله- و450 ريالًا لكل يوم تكاليف الإقامة بالحجر الصحي لمدة أقصاها 14 يومًا.
وكذلك 650 ألف ريال التغطية العلاجية في حال إصابة المعتمر- لا سمح الله.
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