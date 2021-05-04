الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

أيهم أفضل الوتر مع الإمام أو تأخيره إلى آخر الليل؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، أيهما أفضل الوتر مع الإمام أو تأخيره إلى آخر الليل؟

الأفضل مع الإمام:

وقال الفوزان في مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إن الأفضل أن يوتر المسلم مع الإمام ويكفي ويقوم آخر الليل ويصلي ما تيسر له، حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بعد الوتر.

ولفت إلى أن صلاة المغرب هي وتر النهار.

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