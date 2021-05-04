منصة إحسان : لا يوجد لدينا تطبيق في الوقت الراهن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت منصة إحسان الخيرية امتلاكها لأي تطبيق على المتاجر الإلكترونية المعروفة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لتطوير تطبيق خاص بالمنصة.

طرق التبرع في منصة إحسان:

وقالت منصة إحسان في تنويه نشرته عبر حسابها في تويتر: إن طرق التبرع في الوقت الحالي تشمل الموقع الإلكتروني، أو عبر الاتصال بالرقم المجاني، أو الرسائل النصية، أو عن طريق أجهزة التبرع الذاتية المنتشرة بأنحاء المملكة.

يذكر أن المنصة جمعت حتى الأسبوع الثاني من رمضان أكثر من 500 مليون ريال، استفاد منها أكثر من مليون شخص من المحتاجين.



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