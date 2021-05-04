يحيى الزايدي إلى رحمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس اللواء متقاعد يحيى بن سرور الزايدي مدير الأمن العام سابقا. «مكة» تتقدم بالتعازي إلى ذوي الفقيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون»

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