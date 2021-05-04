ضبط 7 مخالفات على منشآت بالجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت جولات نفذتها أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة خلال الأيام الماضية على المولات والأسواق والمنشآت التجارية والمقاهي مخالفات بالمنشآت، وذلك ضمن اهتمامها بمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد وأكدت الأمانة عدم التهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، مبينة أن حملات الرقابة الميدانية مستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتكثيف التوعية بأهمية تطبيق التدابير الوقائية، بإشراف ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان.



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