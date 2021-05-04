شكرا لقرائتكم خبر 1.4 مليون لتر لتعقيم المسجد الحرام ووقاية قاصديه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ معدل ما تم استهلاكه لتعقيم المسجد الحرام خلال 20 يوما من شهر رمضان المبارك مليون وأربعمئة لتر من المواد المستخدمة الصديقة للبيئة، بمعدل 70 ألف لتر يوميا، في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لحماية المعتمرين والمصلين من فيروس كورونا

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف الجحدلي أن نسبة ما تم استهلاكه من المعطرات بلغ نحو 30 ألف لتر، بمعدل يومي 1500 لتر، مفيدا أنها تحوي مواد خاصة جلبت للمسجد الحرام، مما لا يؤثر على سلامة المعتمرين والمصلين؛ حيث إن صحتهم أولوية قصوى لدينا.

وأضاف «إن لدينا أكثر من 200 مشرف على أعمال التطهير وخدماتها المساندة، و4000 عامل وعاملة موزعين على مدار اليوم، يعملون وفق توزيع يسمح لنا بتغطية كاملة لكافة المرافق والمواقع في المسجد الحرام، حيث تستغرق عملية التنظيف من عشر إلى خمس عشرة دقيقة».

وأبان أنهم يغسلون المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار اليوم 10 مرات يوميا وأن عدد المرات يتضاعف في الحالات الطارئة حسب الظروف المناخية، وتزامنا مع الموسم أوجدت الرئاسة نحو 800 مشاية بلاستيكية؛ لتحديد مسارات الدخول والخروج مشيرا أن عدد المعدات المستخدمة في عمليات الغسيل بلغ 150 معدة، كما يحتوي المسجد الحرام على 3000 حاوية كبيرة وصغيرة موزعة على مرافقه وساحاته لرفع مستوى التطهير، إضافة لقيامنا بتوزيع نحو 100 فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره والمسعى بأدواره.

من جهته بين رئيس قسم الدعم الفني التابع لإدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام عبدالرحمن الصاعدي أن معدل استهلاك مواد التعقيم خلال ثلثي شهر رمضان المبارك بلغ أكثر من 200 ألف لتر، بمعدل 10000 لتر يوميا.

ولفت الصاعدي إلى أن 600 عامل وعاملة شاركوا في أعمال الوقاية البيئية بالمسجد الحرام، منوها إلى أن 10 روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي ستدخل الخدمة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك الجاري مشيرا إلى أن الوقاية البيئية تمتلك اليوم أكثر من 1250 جهازا ومعدة وآلية تعمل على تفعيل دور الوقاية الصحية لقاصدي المسجد الحرام والعاملين فيه.

تعقيم المسجد الحرام خلال 20 يوما من شهر رمضان:

