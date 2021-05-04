شكرا لقرائتكم خبر أين يذهب السائح السعودي بعد 17 مايو؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت وزارة الداخلية رفع قيود سفر السعوديين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية في الخامس من شوال المقبل الموافق 17 مايو، بعد إغلاق دام أكثر من عام، أثيرت تساؤلات بين الراغبين في السفر حول الوجهات التي يمكن السفر إليها والقيود التي تفرضها مختلف الدول حول العالم على دخول المسافرين للسياحة لها.

الصحيفة تابعت المواقع الرسمية للدول ووقفت على تلك القيود، والتي لم يكن بينها حتى وقت تحرير هذا التقرير شرط يقدم استثناءات للحاصلين على اللقاحات، وذلك في الوقت الذي حددت فيه وزارة الداخلية السعودية الفئات التي يسمح لها بالسفر والتي تشمل فقط المحصنين ممن تلقوا جرعتين من اللقاح أو جرعة واحدة مضى عليها 14 يوما أو المتعافين من فيروس كورونا ممن لم يمض على إصابتهم أكثر من 6 أشهر.

متطلبات السفر التي تشمل السعوديين لبعض دول العالم، في ظل الجائحة:

إسبانيا

• فحص سلبي لكورونا PCR قبل موعد السفر بـ72 ساعة على الأكثر

• تعبئة وتوقيع نموذج FCS

بريطانيا

• حجز ودفع قيمة فحصين لكورونا يتم إجراؤهما بعد الوصول

• حجر صحي مدة 10 أيام في فندق على حساب المسافر

فرنسا

الوجهة مغلقة حاليا أمام المسافرين لغرض السياحة

سويسرا

الوجهة مغلقة حاليا أمام المسافرين لغرض السياحة

النمسا

الوجهة مغلقة حاليا أمام المسافرين لغرض السياحة

البوسنة والهرسك

• فحص سلبي لكورونا PCR تم إجراؤه قبل السفر بـ 48 ساعة على الأكثر

إيطاليا

الوجهة مغلقة حاليا أمام المسافرين لغرض السياحة

ألمانيا

الوجهة مغلقة حاليا أمام المسافرين لغرض السياحة

أمريكا

• فحص سلبي لكورونا PCR قبل موعد السفر بـ 3 أيام على الأكثر

ماليزيا

الوجهة مغلقة حاليا أمام المسافرين لغرض السياحة سنغافورة

الوجهة مغلقة حاليا أمام المسافرين لغرض السياحة

الفلبين

الوجهة مغلقة حاليا أمام المسافرين لغرض السياحة

سريلانكا

الوجهة مغلقة حاليا أمام المسافرين لغرض السياحة

كوريا الجنوبية

• فحص سلبي لكورونا PCR قبل السفر بـ 48 ساعة

• حجر في فندق على نفقة المسافر مدة 14 يوما بعد الوصول

اليابان

الوجهة مغلقة حاليا أمام المسافرين لغرض السياحةالإمارات العربية المتحدة

• فحص سلبي لكورونا PCR قبل السفر بـ 96 ساعة

الكويت

الوجهة مغلقة حاليا أمام المسافرين لغرض السياحةالبحرين

• إجراء فحصين سلبيين لكورونا بعد الوصول والدفع في المطار

• حجر مدة 10 أيام في فندق على نفقة المسافر لحين ظهور نتائج الفحصين

قطر

• فحص سلبي لكورونا PCR والحجر 7 أيام بعد الوصول على نفقة المسافر

سلطنة عمان

الوجهة مغلقة حاليا أمام المسافرين لغرض السياحة

مصر

• فحص سلبي لكورونا PCR قبل السفر بـ72 ساعة

• حجر صحي 14 يوما بعد الوصول

• تعبئة نموذج صحي يتم توزيعه على المسافرين خلال الرحلة

المغرب

• فحص سلبي لكورونا PCR قبل السفر بـ72 ساعة

• تعبئة نموذج إقرار صحي الكتروني

تونس

• فحص سلبي لكورونا PCR قبل السفر بـ72 ساعة والحجر 7 أيام بعد الوصول على نفقة المسافر

المصدر: المواقع الرسمية للدول التي تختص بتحديد قيود الدخول للبلد