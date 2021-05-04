شكرا لقرائتكم خبر 5 مزايا بحافلات نقل كبار السن وذوي الاحتياجات إلى المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما خصصت النقابة العامة للسيارات، وهي المشرفة على تنظيم شركات نقل ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين وبإشراف من وزارة الحج والعمرة «رافعة متخصصة تعمل كهربائيا بالكامل لتسهيل نقل ضيوف الرحمن المعتمرين والمصليين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة الحركية» من وإلى الحافلات بكل يسر وسهولة، إضافة إلى تخصيص حافلات بها أحزمة أمان وممرات واسعة لتسهيل حركة المعتمرين والمصلين من كبار السن ومن ذوي الإعاقة الحركية والاحتياجات الخاصة، وإيصالهم إلى المسجد الحرام بكل أمان ويسر.
من جهة أخرى وفرت النقابة العامة للسيارات في ساحات الانتظار ومحطات الإركاب وفي الحافلات جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة وأمن وصحة الركاب، وذلك بالالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتوزيع المعقمات، والتعقيم المستمر للحافلات قبل وبعد كل رحلة، وألا يزيد عدد الركاب على عشرين راكبا في كل حافلة، وإلزام جميع السائقين والموظفين الذين تشرفوا بالعمل في هذه الخدمة بعمل الفحص الطبي اللازم والمستمر دوريا للتأكد من سلامتهم من فيروس كوفيد 19.
خدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات في الحافلات:
- كراسي متحركة في مراكز تجمع حافلات نقل المعتمرين والمصلين من وإلى الحرم المكي
- حافلات منخفضة وبها مسارات مخصصة لتسهيل صعود وحركة ضيوف الرحمن
- حافلات مخصصة بها أحزمة أمان وممرات واسعة لتسهيل حركة ضيوف الرحمن
- رافعة متخصصة تعمل كهربائيا بالكامل لتسهيل نقل ضيوف الرحمن
- توفير عربات كهربائية في محطة جرول مخصصة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة ولذوي الإعاقة من وإلى الحرم باب الملك عبدالله والمقدمة من الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة
كانت هذه تفاصيل خبر 5 مزايا بحافلات نقل كبار السن وذوي الاحتياجات إلى المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.