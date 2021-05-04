5 مزايا بحافلات نقل كبار السن وذوي الاحتياجات إلى المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتمتع ضيوف الرحمن «معتمرين ومصلين» من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بخمس مزايا خاصة في الحافلات المخصصة لنقلهم من وإلى المسجد الحرام على أعلى مستوى من الخدمة لتوفير الراحة النفسية والجسدية لهم، منها «حافلات منخفضة وبها مسارات مخصصة لتسهيل صعودهم وحركتهم إلى الحافلة بكل يسر وسهولة بدون أي عناء».

كما خصصت النقابة العامة للسيارات، وهي المشرفة على تنظيم شركات نقل ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين وبإشراف من وزارة الحج والعمرة «رافعة متخصصة تعمل كهربائيا بالكامل لتسهيل نقل ضيوف الرحمن المعتمرين والمصليين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة الحركية» من وإلى الحافلات بكل يسر وسهولة، إضافة إلى تخصيص حافلات بها أحزمة أمان وممرات واسعة لتسهيل حركة المعتمرين والمصلين من كبار السن ومن ذوي الإعاقة الحركية والاحتياجات الخاصة، وإيصالهم إلى المسجد الحرام بكل أمان ويسر.

من جهة أخرى وفرت النقابة العامة للسيارات في ساحات الانتظار ومحطات الإركاب وفي الحافلات جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة وأمن وصحة الركاب، وذلك بالالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتوزيع المعقمات، والتعقيم المستمر للحافلات قبل وبعد كل رحلة، وألا يزيد عدد الركاب على عشرين راكبا في كل حافلة، وإلزام جميع السائقين والموظفين الذين تشرفوا بالعمل في هذه الخدمة بعمل الفحص الطبي اللازم والمستمر دوريا للتأكد من سلامتهم من فيروس كوفيد 19.

خدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات في الحافلات:

