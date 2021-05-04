وزير الداخلية يدفع بـ1590 خريجا في كلية الملك فهد الأمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، مساء أمس الأول، حفل تخريج 1590 خريجا من طلبة كلية الملك فهد الأمنية، وذلك في مقر الكلية بالرياض.

وأكد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي الدعيج، مضي الكلية قدما في تقديم البرامج الأمنية وفق أحدث أساليب التعليم والتدريب، وذلك بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والمتابعة المستمرة من وزير الداخلية.

وأوضح أن الكلية راعت في تقديم برامجها تطبيق التدابير الاحترازية مع الحفاظ على جودتها، حيث طبقت خططا أثرت العملية التعليمية والتدريبية، لضمان الإعداد المناسب والتهيئة المتقنة وسلامة التطبيق.

ثم ألقى رقيب أول الكلية عمر الصبحي كلمة الخريجين، عبروا خلالها عن شكرهم للأمير عبدالعزيز بن سعود لرعايته حفل تخرجهم، مؤكدين جاهزيتهم للانضمام مع زملائهم في ميادين العز والشرف لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه.

إثر ذلك بدأ العرض العسكري الذي تضمن مسيرة الخريجين، ومن ثم تمت مراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف.

عقب ذلك ردد الخريجون قسم الولاء والطاعة بأن يكونوا مخلصين لله ثم للملك والوطن، وأن يعلوا كلمة الحق ويقفوا سدا منيعا في وجه كل من يريد المساس بأمن الوطن وأمانه.

ثم أعلنت النتيجة العامة للبرامج التعليمية والدورات التدريبية للعام الدراسي 1442هـ.

وفي نهاية الحفل عزف السلام الملكي.

حضر الحفل مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن مشاري، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

الخريجون شملوا:

