القصبي يبحث التعاون المشترك مع وزير الإعلام السوداني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، بقصر الضيافة بمكة المكرمة أمس، وزير الثقافة والإعلام بجمهورية السودان حمزة الأمير. وجرى خلال اللقاء مناقشة وبحث سبل التعاون المشترك في المجال الإعلامي بين المملكة والسودان. ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة وزير الثقافة والإعلام السوداني إلى المملكة في إطار تعزيز العلاقات السعودية السودانية. ووصل الوزير السوداني أمس الأول إلى جدة وأدى مناسك العمرة.

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