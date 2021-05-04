شكرا لقرائتكم خبر استحداث ماجستير الأمن السيبراني بجامعة نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة الدكتور سعيد السريعي أن المجلس أقر التقويم الجامعي للعام الدراسي القادم 1443 / 1444، كما وافق على تحويل قسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والآداب بشرورة إلى كلية الشريعة وأصول الدين.
وبين السريعي أن المجلس وافق على تعيين 3 أساتذة مساعدين، وابتعاث 2 خارجيين، وإنهاء بعثة 6 مبتعثين، مشيرا إلى أن المجلس ناقش مشروع ميزانية الجامعة للعام المالي 1443 / 1444، والأعداد المقترح قبولها للعام الدراسي 1443 / 1444، وشروط إجراءات القبول العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر استحداث ماجستير الأمن السيبراني بجامعة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.