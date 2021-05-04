استحداث ماجستير الأمن السيبراني بجامعة نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس جامعة نجران على استحداث برنامجي ماجستير الأمن السيبراني، وماجستير تقنية المعلومات المؤسسية مدفوعة الرسوم بكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات، وذلك خلال الجلسة الخامسة للعام الحالي، والتي عقدت أمس، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور فلاح السبيعي وحضور أمين مجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة الدكتور سعيد السريعي أن المجلس أقر التقويم الجامعي للعام الدراسي القادم 1443 / 1444، كما وافق على تحويل قسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والآداب بشرورة إلى كلية الشريعة وأصول الدين.

وبين السريعي أن المجلس وافق على تعيين 3 أساتذة مساعدين، وابتعاث 2 خارجيين، وإنهاء بعثة 6 مبتعثين، مشيرا إلى أن المجلس ناقش مشروع ميزانية الجامعة للعام المالي 1443 / 1444، والأعداد المقترح قبولها للعام الدراسي 1443 / 1444، وشروط إجراءات القبول العامة.