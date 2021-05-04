استراتيجية لتطوير المسرح السعودي تهدف لتخريج وتأهيل 8700 كادر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت هيئة المسرح والفنون الأدائية إعداد استراتيجيتها الشاملة التي ستعتمد عليها في تطوير وتنمية قطاع المسرح والفنون الأدائية بكافة فروعه واتجاهاته، ودعم وتمكين منسوبي القطاع والمشتغلين فيه من فنانين وفنيين ومستثمرين، خاصة في المسارات التعليمية والتدريبية التي تهدف منها إلى تخريج نحو 4500 مسرحي ومسرحية، وتأهيل نحو 4200 متدرب ومتدربة، واكتشاف المواهب في مجالات المسرح والفنون الأدائية، وفق الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للثقافة، وبالتواؤم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الثقافي، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق المساهمة الاقتصادية الفاعلة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة سلطان البازعي إن تصميم الاستراتيجية يستهدف النهوض بقطاع المسرح والفنون الأدائية بوصفه أحد القطاعات الثقافية الرئيسة التي اهتمت بها الاستراتيجية الثقافية الوطنية، منوها بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع المسرح والفنون الأدائية من وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، مشيرا إلى أن المهام الرئيسة للهيئة يمكن تلخيصها بتمكين الممارسين للمسرح والفنون الأدائية عبر تهيئة البيئة التنظيمية التي تساعدهم على العمل والإبداع وتطوير قدراتهم بالتعليم والتدريب، إضافة إلى التحفيز والدعم حتى يتمكنوا من تقديم عروض تليق بذائقة الجمهور السعودي وتجعل من الإقبال على هذه العروض جزءا من العادات الثقافية الراسخة، كما تقدم الثقافة السعودية للعالم أجمع.

وصممت الهيئة استراتيجيتها بعد دراسة معمقة للواقع الراهن لقطاع المسرح والفنون الأدائية في المملكة، وإجراء الدراسات المعيارية مع تجارب دولية مختلفة، معتمدة على عدد من المصادر المعرفية تمثلت في مراجعة 50 وثيقة، ومقابلات مع أصحاب العلاقة تفوق العشرين مقابلة مع الخبراء المحليين والدوليين، واستطلاعات الرأي التي شارك فيها 1001 فرد من مختلف شرائح المجتمع.

وخلصت الدراسات التي أجرتها الهيئة إلى حصر التحديات التي تواجه مشروع تطوير المسرح والفنون الأدائية، والتي ترتبط بضعف برامج تنمية المواهب، وعدم توفر البنية التحتية الأساسية وضعف التمويل، إلى جانب تواضع التطبيقات التقنية المستخدمة في النشاطات المسرحية، وافتقار القطاع إلى حوكمة متقدمة تتيح له تحقيق مشاركة مجتمعية أعلى، وعدم وجود أدوات لقياس مستوى تفاعل الجمهور مع المعروض، إضافة إلى عدم توفر تراخيص للأنشطة أو المهن والوظائف ذات العلاقة بالقطاع.

5 أهداف استراتيجية ستعمل الهيئة على تحقيقها:

• تعزيز كمية المحتوى وتنوعه

• زيادة أعمال الإنتاج المحلي وتنوعها

• ضمان إمكانية الوصول لقطاع المسرح والفنون الأدائية

• زيادة مستوى التقدير لدى الجمهور والممارسين

• زيادة مستوى إقبال الجمهور