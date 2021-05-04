شكرا لقرائتكم خبر حقوق الإنسان تعزز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باتفاقية مع «عون» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت هيئة حقوق الإنسان وجمعية عون لرعاية ضحايا الجريمة أمس في مقر الهيئة بالرياض مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ودعم ومساعدة ضحاياها وتأهيل الكوادر الوطنية وتنمية وعي المجتمع في هذا المجال، والشراكة والمتابعة المباشرة لتنفيذ المهام والاختصاصات ذات الصلة في ضوء ما تنص علية الأنظمة والأوامر والتعليمات، ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتور عواد العواد، ورئيس مجلس إدارة جمعية عون اللواء الدكتور سعد العريفي.

وتشمل مجالات التعاون إيواء وحماية ومساعدة ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وفقا لآلية الإحالة الوطنية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، وبناء على المذكرة ستقدم الهيئة الدعم فيما يخص المعلومات والإحصاءات المتعلقة بضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، والاستشارات اللازمة فيما يتعلق بالمعايير والإجراءات التشغيلية الموحدة لدور الإيواء المخصصة لضحايا الاتجار بالأشخاص، والتنسيق في مجال التدريب المتخصص لمنسوبي الإيواء، والمساندة ودعم التواصل والتنسيق مع الجهات النظيرة، وفق آلية الإحالة الوطنية، والأنظمة ذات الصلة.

فيما ستقدم الجمعية الرعاية الشاملة لضحايا الاتجار بالأشخاص، والإيواء لـ» الجنسين» في مدينة الرياض وفقا للمعايير الدولية ولجميع الأعمار مع مراعاة شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ستقدم الجمعية خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية، وخدمات التأهيل وإعادة الإدماج بالمجتمع، والمشورة القانونية، والترجمة الفورية.