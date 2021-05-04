حقوق الإنسان تعزز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باتفاقية مع «عون»

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وتشمل مجالات التعاون إيواء وحماية ومساعدة ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وفقا لآلية الإحالة الوطنية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، وبناء على المذكرة ستقدم الهيئة الدعم فيما يخص المعلومات والإحصاءات المتعلقة بضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، والاستشارات اللازمة فيما يتعلق بالمعايير والإجراءات التشغيلية الموحدة لدور الإيواء المخصصة لضحايا الاتجار بالأشخاص، والتنسيق في مجال التدريب المتخصص لمنسوبي الإيواء، والمساندة ودعم التواصل والتنسيق مع الجهات النظيرة، وفق آلية الإحالة الوطنية، والأنظمة ذات الصلة.
فيما ستقدم الجمعية الرعاية الشاملة لضحايا الاتجار بالأشخاص، والإيواء لـ» الجنسين» في مدينة الرياض وفقا للمعايير الدولية ولجميع الأعمار مع مراعاة شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ستقدم الجمعية خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية، وخدمات التأهيل وإعادة الإدماج بالمجتمع، والمشورة القانونية، والترجمة الفورية.
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