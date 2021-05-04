السعودية | “سدايا” توقّع مذكرة تعاون مع شركة إيكيوفيا لدعم حلول الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي

المناطق_واس

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلة بذراعها الابتكاري المركز الوطني للذكاء الاصطناعي وشركة (إيكيوفيا) مذكرة تعاون مشترك في مجال القطاع الصحي؛ لاستكشاف الفرص ذات الاهتمام المشترك، ودعم الابتكار في مجال البيانات الصحية في المملكة، بحضور معالي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، ورئيس شركة (إيكيوفيا) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا أليستير جرنفل، ونائب الرئيس الأول والمدير العام للشركة في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا أميت سادانا.

ووقّع الاتفاقية من جانب سدايا المشرف على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد بن محمد التويجري، فيما وقّعها من جانب شركة (إيكيوفيا) المدير العام للشركة في المملكة ومصر محمد مصطفى البدوي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير الأفكار والأبحاث المشتركة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وبناء مركز للابتكار والمعرفة، وتبادل الخبرات المشتركة؛ لتطوير برامج للتدريب في سبيل تفعيل استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في منظومة الصحة وشركاتها.

ورحّب معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي بهذه الاتفاقية التي ستسهم في تعزيز الإبداع والابتكار في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم القطاع الصحي، وتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال، منوهاً بالدعم غير المحدود الذي تحظى به (سدايا) من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومتابعته المستمرة لتعزيز العمل المشترك مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وقال الدكتور التويجري: إن هذه الاتفاقية ستسهم في خلق فرص للتطوير والنمو في المجال الصحي، وذلك عبر تطوير الحلول المبتكرة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات المشتركة واستثمار الفرص المتاحة في هذا المجال الحيوي بما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030.

يأتي ذلك في إطار سعي المركز الوطني للذكاء الاصطناعي إلى تقديم أحدث الخدمات التقنية، والحلول الرقمية إلى الجهات الحكومية في المملكة، بما يعزز من كفاءة وسلامة الأصول الرقمية الحكومية وفق أفضل المعايير العالمية.

ويعمل المركز على النهوض بمختلف القطاعات في المملكة؛ كونه المزوّد الأول للرؤى والتحليلات المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي بصفته أحد الأذرع الثلاثة التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).