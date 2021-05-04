أوقات العمل في إدارات الجوازات خلال إجازة عيد الفطر ⁩

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت المديرية العامة للجوازات عن مواعيد العمل في إدارات الجوازات خلال إجازة عيد الفطر المبارك بمشيئة الله.

ونشرت الجوازات إنفوجرافيك يتضمن مواعيد العمل في 9 فروع من إدارات الجوازات في مناطق؛ مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، نجران، المنطقة الشرقية، تبوك، حائل ومنطقة الباحة.



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