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شكرا لقرائتكم أوقات العمل في إدارات الجوازات خلال إجازة عيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04
أوقات العمل في إدارات الجوازات خلال إجازة عيد الفطر
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت المديرية العامة للجوازات عن مواعيد العمل في إدارات الجوازات خلال إجازة عيد الفطر المبارك بمشيئة الله.
ونشرت الجوازات إنفوجرافيك يتضمن مواعيد العمل في 9 فروع من إدارات الجوازات في مناطق؛ مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، نجران، المنطقة الشرقية، تبوك، حائل ومنطقة الباحة.
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