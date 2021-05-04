شكرا لقرائتكم مرور الرياض يغلق جسر الخليج لمدة أسبوع ويحدد المسار البديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04
ولفت المرور إلى أن ذلك يأتي لأعمال الصيانة، مهيبًا بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة أيام الإغلاق.
مرور الرياض يغلق جسر الخليج لمدة أسبوع ويحدد المسار البديل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مرور منطقة الرياض، بالتنسيق مع فرع وزارة النقل، أنه سيتم إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق (لمدة أسبوع) ابتداءً من يوم 28 رمضان الحالي.
ولفت المرور إلى أن ذلك يأتي لأعمال الصيانة، مهيبًا بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة أيام الإغلاق.
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