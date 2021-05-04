مرور الرياض يغلق جسر الخليج لمدة أسبوع ويحدد المسار البديل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مرور منطقة الرياض، بالتنسيق مع فرع وزارة النقل، أنه سيتم إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق (لمدة أسبوع) ابتداءً من يوم 28 رمضان الحالي.

ولفت المرور إلى أن ذلك يأتي لأعمال الصيانة، مهيبًا بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة أيام الإغلاق.

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