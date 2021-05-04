الأرصاد : غيوم وسحب رعدية ممطرة غدًا على 4 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد، في تقرير له عن حالة الطقس غدًا، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا والفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يكون الطقس مستقرًّا على بقية مناطق المملكة.

حالة الطقس غدًا:

وتوقع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط من البحر الأحمر، في حين تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلي جنوبية على الجزء الشمالي من الخليج العربي، وتكون شمالية شرقية إلي شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15- 35 كم/ ساعة.

درجات الحرارة المتوقعة: درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة غدًا على معظم المدن أما عنالعظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة غدًا على معظم المدن السعودية كما يلي:

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