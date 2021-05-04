فزعة مواطنة كويتية للدفاع عن مسن تعرض للإهانة والضرب والركل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

دافعت مواطنة كويتية عن رجل كبير في السن تعرض للضرب والإهانة والركل من قبل أحد الأشخاص في أحد شوارع الكويت نهارًا.

وأظهر مقطع فيديو متداول المسن وهو يجلس على الرصيف فيما ترجل أحد الأشخاص من مركبته وقام بالاعتداء عليه وركله فانبرت المرأة للدفاع عنه ما أجبر المعتدي على التراجع.

وقد طالب العديد من متداولي المقطع بالقبض على المعتدي ومحاسبته وفق الأنظمة.

وقال الإعلامي حمد قلم: “نطالب وزير الداخلية بسرعة إلقاء الضبط على هذا الشخص الذي تعدى على هذا الشايب الفقير! “، وأشار أحد المغردين إلى صدور أمر من وزير الداخلية بالقبض على الشخص لكن لم يتم تأكيد ذلك من مصادر رسمية.

وكتب حساب شاهين سناب على تويتر: “بأمر من وزير الداخلية فتح تحقيق حول واقعة ضرب وافد من قبل مواطن عصر اليوم والذي انتشر مقطع مصور له في مواقع التواصل الاجتماعي”.

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