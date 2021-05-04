فيديو.. حبيب الحبيب يبدع في تقليد حركات الفنان المصري محمد رمضان

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تقمص الفنان حبيب الحبيب شخصية نظيره المصري محمد رمضان في حركاته التي يشتهر بها في أغانيه. وظهر الحبيب، خلال حلقة اليوم من مسلسل “استوديو21″، مرتديا ملابس شبيهة بالتي يرتديها الفنان محمد رمضان في أغانيه الأخيرة. ورقص الحبيب على أغنية “رايحين نسهر” للفنان محمد رمضان، كما قلده في مقاطع الفيديو التي أثارت جدلاً مؤخراً وهو في حمام سباحة ويلقي بعض الأموال. Source akhbaar24





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