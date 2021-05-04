“كاريلي” يثير القلق بشأن مستقبله مع “الاتحاد” بهذه التصريحات

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قال المدير الفني البرازيلي لفريق الاتحاد، فابيو كاريلي، إن هناك استفسارات من قبل بعض الأندية للتعاقد معه ولكن عقده مع ناديه مستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل ولا يستطيع فسخه.

وأشار كاريلي، وفقاً لقناة “TNT” البرازيلية، إلى أن عقده يتضمن شرطاً جزائياً، قائلاً:”هذا الشيء العادي في العقد، لا يمكنني العمل إلا بعد 1 يوليو”.

وأتم المدير الفني للاتحاد تصريحاته قائلاً:”أريد حقاً العودة إلى البرازيل، ولكني أفضل الجانب المادي هنا، نتلقى الأموال بدون ضرائب وتذهب إلى البرازيل مجانًا، ولكن أنا منتفح للاستماع إلى العروض، سأعود في وقت ما، ولا أعلم إذا كان الآن”.

Source akhbaar24

