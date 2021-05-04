المبعوث الأمريكي لليمن يهدد الحوثيين بفرض عقوبات في حالة لم يتوقف هجوم مأرب

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أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء أنَّ المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، هدَّد ميليشيات الحوثي الإرهابية، بعقوبات إذا لم يتوقف هجوم مأرب والقبول بوقف النار.
وأكدت المصادر أنَّ المبعوث الأمريكي أبلغ الحوثيين، عبر وسطاء في مسقط أنَّ عدم التعاون سيواجه بعقوبات، وفقًا للعربية.
وكان الناطق الرسمي باسم ميليشيا الحوثي ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، كشف ضمنيًا عن تعثر مشاورات جماعته في مسقط مع الوسيطين الأممي مارتن غريفثس، والأمريكي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة في اليمن.
ويعطي المقترح الأممي المدعوم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، أولوية لوقف هجوم الحوثيين على مأرب، جنبًا إلى جنب مع إجراءات لخفض القيود على سفن الوقود المتجهة إلى موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي، وتحييد الاقتصاد، ودفع رواتب الموظفين ضمن خطة تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، والانتقال إلى مفاوضات أوسع لتقاسم السلطة.
Source almnatiq
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