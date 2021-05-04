︎ .

‎الباحة 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بإطلاق حملة “أخرج زكاتك من بيتك” بمنطقة الباحة.

إثر ذلك أطلق وكيل إمارة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري, الحملة عبر المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية.

وتهدف هذه الحملة لاستقبال زكاة الفطر وإيصالها إلى المستحقين في الموعد المحدد لها، إذْ نوّه وكيل الإمارة بدور المواطنين في الإسهام والتبرع عبر هذه المنصة ودعم المستفيدين وضمان وصول الزكاة إلى مستحقيها بكل سهولة وأكثر أماناً وموثوقية.

ورفع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالباحة شائق بن محمد الشائق, شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة, على حرصه المستمر ودعمه فرع الوزارة وجميع الجمعيات الأهلية بالمنطقة، مؤكداً ان هذه الحملة تُعد وسيلة آمنة لإخراج زكاة الفطر لمستحقيها من خلال الجمعيات الخيرية المتوزعة في أرجاء المنطقة.

// انتهى //

21:16ت م

0197 Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / سمو أمير الباحة يوجّه بإطلاق حملة “أخرج زكاتك من بيتك” بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.