من بينهما طاولة بمطعم وصفحة بجريدة.. الشقيري يستعرض أغرب أنواع الوقف الخيري (فيديو)

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استعرض الإعلامي أحمد الشقيري أغرب أنواع الوقف الخيري، التي يذهب ريعها للأعمال الخيرية، وكان آخرها مبادرة الوقف المبتكر في مدينة دبي.

وأشار، خلال برنامجه “سين” المذاع على قناة “MBC”، إلى أن مبادرة الوقف المبتكر في مدينة دبي يمكن فيها أن يوقف أي شيء لأعمال الخير، موضحا أنه يمكن على سبيل المثال أن يقرر مطعم وقف طاولة يذهب دخلها لإطعام الفقراء، وكذلك الجريدة يمكن أن توقف صفحة كاملة لأعمال الخير، وأيضًا في المستشفيات يمكن وقف غرفة.

وذهب الشقيري خلال الحلقة لأحد البيوت القديمة في إحدى القرى، وأشار إلى أن صاحب البيت قرر وقف المكتبة، مبينا أنه إلى الآن لا يمكن لأي شخص جاء لشراء البيت أن يمتلك المكتبة لأنها موقوفة، فيمتلك البيت إلا المكتبة لا بد أن يدفع لها إيجارا يذهب ريعه للوقف.

وعن النماذج العالمية للوقف، أوضح أن جامعة هارفارد هي مشروع وقفي للأبحاث العلمية، وكذلك مستشفى بارثولوميو -الذي يُعد من أقدم المستشفيات في بريطانيا- وقف، مضيفا أن شركة “رولكس” العالمية للساعات قرر صاحبها أن يوقف أسهمه كاملة، مشيرا إلى أن مركز الأمير سلطان لغسيل الكلى يقدم خدمات مجانية لمرضى الفشل الكلوي.

Source akhbaar24

