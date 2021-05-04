“الرياضة” تشرح بروتوكول عودة الجماهير للملاعب

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أعلنت وزارة الرياضة ممثلة بالإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية عن تنظيم ورشة عمل مساء اليوم (الثلاثاء) لشرح بروتوكول عودة الجماهير الرياضية للملاعب.
وأشارت وزارة الرياضة، عبر بيان مُقتضب صادر عنها اليوم، إلى أن الورشة ستأتي بحضور ممثلين عن اتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين والأندية والشركات المشغلة والجهات المعنية.
ومن المقرر أن تشهد الملاعب عودة الحضور الجماهيري مرة أخرى يوم 17 مايو الجاري 2021.
Source akhbaar24
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