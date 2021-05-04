رياضي / اتحاد اليد يُمدد فترة انتقال اللاعبين السعوديين

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الرياض 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

مدد الاتحاد السعودي لكرة اليد مواعيد انتقال اللاعبين السعوديين بنظام (28 سنة ميلادية) ونظام (32 سنة ميلادية) للموسم الرياضي 1442/1443هـ.

وجاء هذا القرار نظراً لمشاركة ناديي الوحدة ومضر كممثلين للمملكة في البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية (تصفيات بطولة السوبر جلوب 2021) المقرر إقامتها بمدينة جدة خلال الفترة من 12 إلى 21 يونيو 2021م وبناءً على خطاب الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بتاريخ 22/4/2021م المتضمن تحديد مشاركة اللاعبين المحليين في البطولة الآسيوية للاعبين الذين شاركوا مع أنديتهم في الموسم الرياضي 2020/2021م وحتى تتاح الفرصة للاعبين المشاركة مع أنديتهم بالبطولة.

وستبدأ فترة تقديم الطلبات على انتقال اللاعبين بالنظامين يوم الخميس الموافق 22 مايو الجاري حتى 23 من شهر يونيو المقبل، فيما ستكون فترة إبلاغ الأندية بأسماء اللاعبين الراغبين بالانتقال بنظام (32 سنة و28 سنة ميلادية) يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021م وسيكون فتح مظاريف اللاعبين بالانتقال بالنظامين يوم الخميس الموافق الأول من شهر يوليو القادم عند الساعة الواحدة ظهراً بمقر الاتحاد السعودي لكرة اليد.

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21:07ت م

0195 Source spa.gov





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