“التجارة” تعلن استدعاء 523 مركبة لعلاج مشكلة خطيرة

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استدعاء 523 مركبة من 3 موديلات مختلفة لعلاج بعض المشكلات المتعلقة بالإطارات.
وشمل الاستدعاء سيارات جي إم سي أكاديا وسييرا وشيفروليه سيلفرادو وترافيرس، وفورد F-250 Super Duty وF-150، وذلك للموديلات المصنعة في الفترة من 2018 وحتى 2020.
ويهدف الاستدعاء لفحص واستبدال الإطارات المشمولة، لاحتمالية تعرض الإطارات لفقدان الهواء المفاجئ أو تلف في المداس، ما قد يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة أثناء القيادة ويزيد خطر وقوع حـادث.
Source akhbaar24
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