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حساب المواطن: 6 أيام على إيداع دفعة مايو في حسابات المستفيدين

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الرياض - محمد عبدالله - الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر البوابة الإلكترونية

أعلن برنامج حساب المواطن، أنَّه تبقى 6 أيام على إيداع الدفعة الـ42 في حسابات المستفيدين.

 قال عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: « 6 أيام على إيداع الدفعة الـ 42 من برنامج حساب المواطن».

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 20 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 94 مليار ريال منها 704 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:

http://ecs.page.link/NKWGY

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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